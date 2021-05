Sinner-Nadal in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Jannikha raggiunto il secondo turno degliBNLe affronterà Rafael, devastante sul rosso. L’azzurro ha eliminato Ugo Humbert all’esordio, mentre l’iberico ha usufruito di un bye al primo turno, dopo la sconfitta a Madrid per mano del campione Alexander Zverev. Scontro maledettamente complesso per, il quale tenterà di offrire la propria spregiudicatezza al servizio della causa, per infastidire l’usuale monologo maiorchino. La sfida andrà in scena mercoledì 12 maggio, non prima delle ore 18 sul centrale. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livefruibile dagli abbonati tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo ...