Serie B: le designazioni arbitrali del turno preliminare playoff (Di mercoledì 12 maggio 2021) Definite le designazioni arbitrali del turno preliminare dei playoff di Serie B in programma giovedì 13 maggio alle ore 18 e 21. Ecco l'elenco completo degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali: CITTADELLA – BRESCIA h. 18.00: Arbitro: PEZZUTO PAGLIARDINI – PALERMO IV: ABBATTISTA VAR: NASCA AVAR: MONDIN VENEZIA – CHIEVO h. 21.00 Arbitro: SOZZA BERCIGLI – ROSSI M. IV: RAPUANO VAR: DI PAOLO AVAR: TOLFO L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Con una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare del turno preliminare dei playoff della Serie BKT 2020/21, in programma giovedì 13 maggio 2021. Cittadella " Brescia Ivano Pezzuto di Lecce Pagliardini " Palermo IV Ufficiale: Abbattista Var: Nasca Avar: Mondin Venezia " ChievoVerona Simone

