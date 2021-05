Pioli vede la vetta: 'Mancano 3 km al traguardo... ma occhio, in salita succede di tutto' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Usa una metafora ciclistica, Stefano Pioli, per parlare del suo Milan dopo il clamoroso 7 - 0 rifilato al Torino. "Prestazione importante dal punto di vista dello spirito, del gioco, di tutto, ma ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Usa una metafora ciclistica, Stefano, per parlare del suo Milan dopo il clamoroso 7 - 0 rifilato al Torino. "Prestazione importante dal punto di vista dello spirito, del gioco, di, ma ...

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, Pioli vede la vetta: 'Mancano 3 km al traguardo... ma occhio, in salita succede di tutto' - sportli26181512 : Pioli vede la vetta: 'Mancano 3 km al traguardo... ma occhio, in salita succede di tutto': Pioli vede la vetta: 'Ma… - stefanozana : RT @Gazzetta_it: #Milan, Pioli vede la vetta: 'Mancano 3 km al traguardo... ma occhio, in salita succede di tutto' - Jacopo2111 : Comunque Pioli ha saputo recuperare una situazione disastrata dopo Sassuolo. Comunque vada sta dimostrando di esser… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #Milan, Pioli vede la vetta: 'Mancano 3 km al traguardo... ma occhio, in salita succede di tutto' -