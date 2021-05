“Mia o di nessun altro” di Catia Acquesta esce in inglese e in spagnolo: “La violenza parla tutte le lingue e non ha confini” (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – Il libro della scrittrice e giornalista Catia Acquesta (foto), dal titolo “Mia o di nessun altro, Il lato impervio dell’amore” è in arrivo nella versione in inglese e in spagnolo: “THE NOISE OF YOUR SILENCE” e “MÍA, Y DE NADIE MÁS”. “Ho deciso di diffondere la cultura della battaglia contro la violenza anche ad altri Paesi oltre all’Italia – dichiara la scrittrice Catia Acquesta – La violenza parla tutte le lingue del mondo purtroppo e solo attraverso la cultura possiamo fare veramente prevenzione. La cultura è al primo posto, in famiglia, nei giovani, nella coppia. Non mi stancherò mai di dire che nelle scuole andrebbe istituita una lezione per la prevenzione ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – Il libro della scrittrice e giornalista(foto), dal titolo “Mia o di, Il lato impervio dell’amore” è in arrivo nella versione ine in: “THE NOISE OF YOUR SILENCE” e “MÍA, Y DE NADIE MÁS”. “Ho deciso di diffondere la cultura della battaglia contro laanche ad altri Paesi oltre all’Italia – dichiara la scrittrice– Laledel mondo purtroppo e solo attraverso la cultura possiamo fare veramente prevenzione. La cultura è al primo posto, in famiglia, nei giovani, nella coppia. Non mi stancherò mai di dire che nelle scuole andrebbe istituita una lezione per la prevenzione ...

Advertising

luigidimaio : Andiamo avanti con @GiuseppeConteIT, nessuno fermerà il suo arrivo. Il @Mov5Stelle è una grande comunità e dobbiamo… - MRC_uscITA : RT @ALFO100897: UE: nessun impegno a ricollocare i migranti arrivati in Italia. Ma la 'cara', 'cooperativa', 'altruista', 'generosa' Europ… - hanniescheek : abbiamo anche concordato il fatto ceh nessun altro lo deve sapere in famiglia perché sarebbe una tragedia lol in v… - belcaratteree : @Frances28138442 Avete chi??? Parla per chi l ha fatto e poi non ho visto critiche a nessuno e su nessun lavoro, se… - galax64716705 : RT @ALFO100897: UE: nessun impegno a ricollocare i migranti arrivati in Italia. Ma la 'cara', 'cooperativa', 'altruista', 'generosa' Europ… -