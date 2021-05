Lezioni di make up con Marianna Zambenedetti | come creare un effetto matita con i colori

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ogni mercoledì, torna la rubrica diUp “diup con“. In questo spazio laup artist e acconciatrice(clicca qui per leggere l’intervista esclusiva) guiderà le lettrici, con dei video-pillola, nella scoperta di tecniche e trucchetti per ottenereup impeccabili. Laureata in architettura,ha deciso di applicare le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

likeirisheyes : @rosiierix Mi segno a scuola guida .. faccio qualche guida ma non potevo esercitarmi al di là delle lezioni a pagam… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni make

La Repubblica

... ai nostro ragazzi, ma non nel pomeriggio, durante le. Dal cinema e dal teatro si impara ... Andrea Leanza e Federica Castelli (truccatore prostetico o special- up) M iglior compositore ...Come ogni mercoledì, torna la rubrica diUp "diup con Marianna Zambenedetti". In questo spazio la...Come ogni mercoledì, torna la rubrica di Make Up “Lezioni di make up con Marianna Zambenedetti“. In questo spazio la make ...La showgirl ha pubblicato un divertente video sui social, in cui la figlia Skyler di soli 6 anni impartisce lezioni di stile nel suo lussuoso bagno di casa ...