"Le notti di passione con Draghi". Roba perversa e vietata ai minori: "Il bazooka", la donna che imbarazza Palazzo Chigi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo le "bimbe di Conte", ecco le "Draghine", le fan appassionate e scatenate del premier Mario Draghi. Il potere fa l'uomo sexy, evidentemente, e anche l'austero ex governatore della Bce, pur senza contare su ciuffo ribelle e pochette del suo predecessore a Palazzo Chigi, fa strage di cuori femminili. Nel mondo social imperversano le Draghi Queens, "fan adoranti e perverse", come le definisce Il Giornale con una punta di sconcerto. E via di soprannomi piccanti affibbiati al presidente del Consiglio, indicato come "Granpa SuperMario", "Daddy Draghi" o "Sexy Daddy". Le ironie nei messaggi si sprecano: "Mario, gestiscici come gestivi la BCE", E qui la metafora del bazooka è quasi scontata. D'altronde, è da anni che sui social spopolano le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo le "bimbe di Conte", ecco le "ne", le fan appassionate e scatenate del premier Mario. Il potere fa l'uomo sexy, evidentemente, e anche l'austero ex governatore della Bce, pur senza contare su ciuffo ribelle e pochette del suo predecessore a, fa strage di cuori femminili. Nel mondo social imno leQueens, "fan adoranti e perverse", come le definisce Il Giornale con una punta di sconcerto. E via di soprannomi piccanti affibbiati al presidente del Consiglio, indicato come "Granpa SuperMario", "Daddy" o "Sexy Daddy". Le ironie nei messaggi si sprecano: "Mario, gestiscici come gestivi la BCE", E qui la metafora delè quasi scontata. D'altronde, è da anni che sui social spopolano le ...

MAPOFJUNGHOSEOK : le notti di giugno doppiogiochiste come Giuda.. i am gonna kiss u con passione - Passione_Silent : RT @i_pittore: Ho passato mesi, anni #cercandoil tuo sguardo negli occhi degli altri. Sperando d'incontrare il tuo sorriso. Quel sorriso ch… - lukaku2017 : @AntonioMariaF19 Invidia la roma? Non mi sembra sia l'esempio da seguire per vivere ancora notti come Montecarlo. M… -