La moglie di Grillo | Io non ho sentito nulla Ciro e gli altri il giorno dopo erano tranquilli

"Non abbiamo visto e sentito nulla di anomalo". La Stampa riporta la testimonianza di Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, ai magistrati sulla notte della presunta violenza sessuale nei confronti di due studentesse da parte del figlio Ciro e dei suoi amici. "Quella sera ho accompagnato io con la mia macchina i quattro ragazzi al Billionaire perché volevo che tornassero in auto", ha aggiunto. "I ragazzi erano tutti tranquilli e non mi è stata fatta alcuna confidenza sulla serata", ha detto Tadjik ricostruendo le ore successive allo stupro.

