Inter-Roma | i convocati di Fonseca | tornano El Shaarawy e Villar | Smalling out

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Idi Pauloper la sfida, valevole per la 36esima giornata di campionato. L’allenatore giallorosso ha diramato la lista dei 23 giocatori a disposizione per il big match di giornata.El, mentre rimane fuori dalla lista. Di seguito l’elenco dei. COME VEDERE IL MATCH IDIPERPortieri: Farelli, Mirante, FuzatoDifensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, PeresCentrocampisti: Cristante, Pellegrini,, Pastore, Darboe, Zalewski, MkhitaryanAttaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, ElSportFace.

... Andrea Marinozzi, commento: Luca Pellegrini Bologna - Genoa, mercoledì 12 maggio ore 20.45 (Sky Sport 255) Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti, mercoledì 12 maggio ...Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista diPaulo Fonseca, allenatore della, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta di San Siro di questa sera. Smalling ancora out, torna invece El Shaarawy. Portieri: ...Sono tre i diffidati dell’Inter prima di giocare contro la Roma e a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro la Juventus. Tre nerazzurri potrebbero saltare il derby d’Italia: si tratta ..."Se si vedeva che sarebbe diventato un campione? Non è che si vedeva, era lampante! Solo un cieco poteva non accorgersene. Restavamo spesso io, Giannini e Francesco a battere le punizioni sopra la ...