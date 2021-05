In morte di un poeta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Che cosa muore quando muore un poeta? Me lo chiedo dal 22 aprile scorso, da quando Francesco Scarabicchi, il poeta d’Ancona che si è formato sui versi artigiani e geniali di Franco Scataglini, ha abbandonato l’ora felice per volgere lo sguardo altrove. Me lo chiedo da venti giorni e nulla ero riuscito a scrivere finora senza rispondere a quella domanda. Con il poeta, e con Scarabicchi soprattutto, muore la sensibilità, la capacità di cogliere il dettaglio, di individuare il particolare, di vedere ciò che non ci è dato vedere e di riportarlo sulla pagina, sul prato bianco, lavorando di cesello la parola perché non diventi più di una parola, ma resti quella che dev’essere e non un’altra, quella e quella soltanto. Ripercorrendo i suoi libri più importanti, mi sono soffermato su ogni singola parola e mi sono chiesto: perché in questo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Che cosa muore quando muore un? Me lo chiedo dal 22 aprile scorso, da quando Francesco Scarabicchi, ild’Ancona che si è formato sui versi artigiani e geniali di Franco Scataglini, ha abbandonato l’ora felice per volgere lo sguardo altrove. Me lo chiedo da venti giorni e nulla ero riuscito a scrivere finora senza rispondere a quella domanda. Con il, e con Scarabicchi soprattutto, muore la sensibilità, la capacità di cogliere il dettaglio, di individuare il particolare, di vedere ciò che non ci è dato vedere e di riportarlo sulla pagina, sul prato bianco, lavorando di cesello la parola perché non diventi più di una parola, ma resti quella che dev’essere e non un’altra, quella e quella soltanto. Ripercorrendo i suoi libri più importanti, mi sono soffermato su ogni singola parola e mi sono chiesto: perché in questo ...

In morte di un poeta L'HuffPost In morte di un poeta Ecco, bisogna piantarla qui. Non parlare più, non scrivere più. Leggere, leggere, leggere. È l’unico modo per onorare Scarabicchi, la sua sobrietà, la sua poesia, la sua sola parola. Non un’altra.

