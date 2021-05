Grazie Napolista, sei un argine alla mediocrità di cui si nutrono i Mastella (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caro direttore, scrivo per manifestarle tutto il mio apprezzamento per il lavoro che lei e il suo giornale state svolgendo. Lo dico da tifoso beneventano (e del Napoli). Lo dico alla luce delle polemiche sulla conduzione di gara della partita Benevento-Cagliari, delle quali molto francamente mi vergogno perché sono il sintomo di una inadeguatezza culturale cavalcata da personalità che, al contrario, avrebbero il compito di assumere atteggiamenti completamente differenti, nel segno della responsabilità. Mi riferisco alle irresponsabili affermazioni del mio sindaco, Clemente Mastella, di sua moglie, la senatrice Sandra Lonardo, e di quanti sguazzano nella mediocrità predicando mediocrità e avvelenando il giudizio dei miei concittadini. Un male non soltanto beneventano, né meridionale. Ricordiamo tutti i patetici ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caro direttore, scrivo per manifestarle tutto il mio apprezzamento per il lavoro che lei e il suo giornale state svolgendo. Lo dico da tifoso beneventano (e del Napoli). Lo dicoluce delle polemiche sulla conduzione di gara della partita Benevento-Cagliari, delle quali molto francamente mi vergogno perché sono il sintomo di una inadeguatezza culturale cavalcata da personalità che, al contrario, avrebbero il compito di assumere atteggiamenti completamente differenti, nel segno della responsabilità. Mi riferisco alle irresponsabili affermazioni del mio sindaco, Clemente, di sua moglie, la senatrice Sandra Lonardo, e di quanti sguazzano nellapredicandoe avvelenando il giudizio dei miei concittadini. Un male non soltanto beneventano, né meridionale. Ricordiamo tutti i patetici ...

napolista : Grazie Napolista, sei un argine alla mediocrità di cui si nutrono i Mastella. Di Armando Orlando - napolista : @matciamb effettivamente non esiste. È Montero, 22 anni, al Besiktas di proprietà dell'Atletico. Correggiamo, grazie Matteo. - napolista : ‘O #Zulù (#99Posse): «Avevo scelto di autodistruggermi con la droga, salvo grazie a mia moglie» - NapoliVertical : @napolista No, grazie. I toscani si fissano con le loro idee e non le cambiano mai. Spalletti idem. -