Festeggiano il compleanno sul balcone con vista sul mare, ma la struttura collassa e 15 ospiti fanno un volo di 5 metri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il party doveva essere di quelli epici, ma a causa di un cedimento strutturale del balcone, ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia. I 15 ospiti erano seduti quando la struttura, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il party doveva essere di quelli epici, ma a causa di un cedimentole del, ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia. I 15erano seduti quando la, ...

