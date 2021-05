David di Donatello | tutti i vincitori da Elio Germano a Sophia Loren

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Idi2021 sono stati assegnati in diretta tv. Trionfa Volevo nascondermi, il film con, che vince ben sette statuette Si è tenuta ieri sera, 11 maggio, in diretta tv su Rai 1, la cerimonia di premiazione della 66^ edizione deidi, uno dei premi più importanti per il cinema italiano. I pronostici sono stati in parte delusi. Il film favorito era, infatti, Facolacce dei fratelli D’Innocenzo, ma si è aggiudicato solo il premio per il miglior montaggio. Vince e porta a casa ben sette statuette, Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti, sull’artista, pittore e scultore italiano Antonio Ligabue. Per la sua interpretazione di Ligabue,ha vinto il premio per la miglior interpretazione, ma a Volevo ...

A Sofia Loren, per "La vita davanti a se", e a Elio Germano, per "Volevo nascondermi", i premi per migliori attori protagonisti dei David di Donatello 2021. Standing ovation al Teatro Delle Vittorie per la grande attrice 86enne. "L'emozione è la stessa del primo David 60 anni fa. Non so se sarà il mio ultimo film, ma ho ancora voglia di..." Applausi, lacrime e standing ovation. Momento suggestivo e toccante della cerimonia dei 66esimi David di Donatello, quando Emma Torre, figlia di Mattia Torre, ha ritirato il premio vinto dal compianto padre, per la miglior sceneggiatura del film 'Figli'. Lo scrittore, sceneggiatore e regista... La storia del pittore Antonio Ligabue trionfa ai David di Donatello con Volevo Nascondermi. "Il primo David l'ho vinto più di 60 anni fa", spiega commossa, quasi paralizzata la Sophia nazionale. David postumo è quello assegnato a Mattia Torre...