Covid | secondo Ilaria Capua in Italia c' è errore nel conteggio vaccinati

(Di mercoledì 12 maggio 2021), virologana che lavora da anni negli Stati Uniti, spesso interviene per dire la sua in merito alla situazionenel suo paese di origine. Durante la giornata di ieri, la scienziata è stata ospite della trasmissione Dimartedì in onda su La7 dove ha spiegato che insi sta commettendo unsuldel numero di: «deiinè sbagliato» La direttrice dell'UF One Health Center dell'Università della Florida è intervenuta a Dimartedì su La7 per aggiornare glini in merito alla situazionedel Paese....

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 286.428 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - beppe_grillo : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, un fattore estremamente importante per prevenire la di… - Agenzia_Ansa : Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - gaia_sessa : secondo me è stato mirko con questa affermazione a portare il covid - veneziana4 : #coronavirus considerando che a fine dicembre 2020 la #capua aveva teorizzato che alcuni #dialetti diffondo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid secondo

... mentre il numero di eventi avversi molto gravi è solo minimamente più alto per il". Finiti ... Farmacovigilanza Le persone che ricevono il vaccino- 19 a vettore virale, come si è detto ...Nuova Delhi, 12 mag 09:03 - Sono 348.421 i nuovi casi di coronavirus e 4.205 i decessi per- 19, il numero più alto registrato finora, segnalati oggi dal ministero della Sanità dell'...al...Secondo gli esperti se il virus è lasciato correre in paesi che vaccinano poco, c’è il rischio che si sviluppino nuove varianti. Il casi di India, Vietnam, Thailandia e Cambogia ...Seconda giornata consecutiva di forti perdite per le Borse asiatiche, con i produttori di chip sempre in allerta per i segnali di rialzo dell'inflazione globale, insieme a timori di un inasprimento de ...