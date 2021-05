Covid: i numeri di ieri, 11 maggio 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) 11 maggio: in Friuli Venezia Giulia su 3.499 tamponi molecolari sono stati rilevati 50 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,43%. Sono inoltre 2.447 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 20 casi (0,82%). Sono stati registrati 2 decessi e i ricoveri nelle terapie intensive sono 20, mentre si riducono quelli negli altri reparti che risultano essere 136. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.746, con la seguente suddivisione territoriale: 797 a Trieste, 1.990 a Udine, 669 a Pordenone e 290 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.645, i clinicamente guariti 5.564, mentre le persone in isolamento scendono a 6.082. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.193 persone con la seguente ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) 11: in Friuli Venezia Giulia su 3.499 tamponi molecolari sono stati rilevati 50 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,43%. Sono inoltre 2.447 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 20 casi (0,82%). Sono stati registrati 2 decessi e i ricoveri nelle terapie intensive sono 20, mentre si riducono quelli negli altri reparti che risultano essere 136. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.746, con la seguente suddivisione territoriale: 797 a Trieste, 1.990 a Udine, 669 a Pordenone e 290 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.645, i clinicamente guariti 5.564, mentre le persone in isolamento scendono a 6.082. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.193 persone con la seguente ...

