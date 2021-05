Covid: a Delhi 5 mila morti in due settimane (Di mercoledì 12 maggio 2021) Delhi ha superato ieri il triste record di 20.000 morti per Covid, con 5.000 vittime registrate solo nelle ultime due settimane. Il quotidiano The Hindu ricostruisce che dall'inizio della pandemia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha superato ieri il triste record di 20.000per, con 5.000 vittime registrate solo nelle ultime due. Il quotidiano The Hindu ricostruisce che dall'inizio della pandemia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Delhi Covid: a Delhi 5 mila morti in due settimane Delhi ha superato ieri il triste record di 20.000 morti per Covid, con 5.000 vittime registrate solo nelle ultime due settimane. Il quotidiano The Hindu ricostruisce che dall'inizio della pandemia ...

Covid - 19, colpito il 90% dei distretti indiani, anche le campagne ...di vaccinare mentre gli ospedali sono in emergenza a causa dell'ondata di casi di Covid - 19. La difficioltà maggiore è la mancanza di vaccini: ieri il governo locale della capitale New Delhi si è ...

