Cna Roma | più resistenti a crisi imprese aperte a inclusione fasce deboli

(Di mercoledì 12 maggio 2021)– “Secondo la nostra indagine, realizzata in collaborazione con Swg, lene maggiormente propense all’lavorativa dellepiu’della popolazione sono quelle che stanno reagendo meglio allaprodotta dalla pandemia.” “Il 57% di queste piccole e medieha utilizzato meno di altre gli ammortizzatori sociali, in particolare la Cassa integrazione, dimostrandosi piu’ solide dal punto di vista economico”. Cosi’ Michelangelo Melchionno, Presidente Cna di, alla conferenza stampa ‘Diversity. Diversity & Inclusion, valorizzare le differenze per la crescita dellee della comunita”, promossa dalla Cna diper presentare le ...

Advertising

nicomanetta1 : Estensione plateatici in p.zza Roma. Taxi Cna: Misura giusta,ora ottimizzare spazi. - WelfareNetwork #taxi #NoUber - WelfareNetwork : Estensione plateatici in p.zza Roma. Taxi Cna: Misura giusta,ora ottimizzare spazi. - intlnina : RT @CNAROMA: ??Domani 12 maggio alle ore 12 segui la diretta FB di presentazione del progetto Diversity & Inclusion: Con M. Melchionno Pres.… - CNAROMA : ??Domani 12 maggio alle ore 12 segui la diretta FB di presentazione del progetto Diversity & Inclusion: Con M. Melch… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Abi, Alleanza delle Cooperati… -

Ultime Notizie dalla rete : Cna Roma

RomaDailyNews

Un esempio? Partendo da Perugia si fa prima ad arrivare a Londra in aereo piuttosto che acon ... Consigliere dell'Unipol e vicepresidente dicon delega all'internazionalizzazione, indicata da ......il nodo ci ha pensato la Cassazione stabilendo che l'inchiesta deve essere condotta a. ) [3] =>... tramite il legale Raffaele Caruso, dal Comitato Zona Arancione Ponte Morandi,Genova e Liguria,...Caos plateatici in piazza Roma: con l’autorizzazione, rilasciata dal Comune, per l’ampliamento del dehor di un locale in piazza Roma, nell’area riservata ai taxi, a partire dalle 18, si ...Si sposti la postazione dei taxi per garantire a tutte le attività nuovi plateatici e superare le difficoltà note da tempo ...