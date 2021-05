Castori | ' Cento passaggi? Mi viene sonno Salernitana in A col calcio di Klopp'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Castori Cento

Chi si rivede. Fabrizioè ancora in Serie A. Ci è arrivato attraverso dieci promozioni, dalla Prima categoria in su. Dopo il Carpi, c'è la Salernitana. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato ...La squadra di misterdomani affronterà il Pescara ultimo in classifica e la vittoria gli ... visto che la possibilità di vedere la Lazio in B era pari allo zero per. (Getty Images) IL ...Chi si rivede. Fabrizio Castori è ancora in Serie A. Ci è arrivato attraverso dieci promozioni, dalla Prima categoria in su. Dopo il Carpi, c’è la Salernitana.Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana ... A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengo moderno, faccio il calcio di Klopp, di Simeone ...