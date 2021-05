Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atlante comico

Internazionale

Con il suo piglio sistematico, Eagleton riassume secoli di teorie sulraggruppandole in tre grandi famiglie, a cui dedica i primi capitoli: la teoria per cui ci fa ridere ciò che rovescia le ...Con il suo piglio sistematico, Eagleton riassume secoli di teorie sulraggruppandole in tre grandi famiglie, a cui dedica i primi capitoli: la teoria per cui ci fa ridere ciò che rovescia le ...