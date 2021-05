Tra principesse e mascotte, i parchi a tema 'fateci riaprire' (Di martedì 11 maggio 2021) "fateci riaprire subito! No all'1 luglio!". In una Piazza del Popolo coloratissima, a protestare è una folla di 350 tra principesse, mascotte, pinguini, majorette, stuntmen, ovvero la rappresentanza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "subito! No all'1 luglio!". In una Piazza del Popolo coloratissima, a protestare è una folla di 350 tra, pinguini, majorette, stuntmen, ovvero la rappresentanza ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Tra principesse e mascotte, i parchi a tema 'fateci riaprire': (ANSA) - ROMA, 11 MAG - 'Fateci ria… - iconanews : Tra principesse e mascotte, i parchi a tema 'fateci riaprire' - Marty14_ : RT @myybursinn: Questa è la storia di Serkan e Eda. Questa è la storia di come sia sottile la linea tra l’amore e l’odio. Questa è la sto… - Stefani88750774 : RT @myybursinn: Questa è la storia di Serkan e Eda. Questa è la storia di come sia sottile la linea tra l’amore e l’odio. Questa è la sto… - myybursinn : Questa è la storia di Serkan e Eda. Questa è la storia di come sia sottile la linea tra l’amore e l’odio. Questa… -