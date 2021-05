Superlega | Marotta | ‘tema superato | grande unità tra club Serie A’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – “Il temaè statoin un clima dicordialità”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Beppeal termine della la riunione tenuta quest’oggi a Milano in merito al tematra i ventidiA. “Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di-aggiunge-. Abbiamo fatto un’analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.