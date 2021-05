Simone Inzaghi: “Milinkovic non sarà della partita. Speriamo per il derby di sabato” (Di martedì 11 maggio 2021) Nell’intervista di presentazione della partita Lazio-Parma a Lazio Style Channel, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato della condizione dei suoi: “È una partita importante per noi, veniamo dalla battuta d’arresto di Firenze e abbiamo bisogno di vincere. Il Parma avrebbe meritato un’altra classifica, non sarà facile. Dobbiamo fare del nostro meglio, abbiamo ancora 4 gare da giocare. Non ci saranno Leiva e Pereira per squalifica. Milinkovic ha subito un intervento domenica, ha riportato una brutta frattura: domani non ci sarà, Speriamo per il derby di sabato. Vediamo come reagirà il ragazzo. Il Parma? Mi dispiace per la retrocessione, D’Aversa e Liverani sono due miei amici. Sono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Nell’intervista di presentazioneLazio-Parma a Lazio Style Channel, il tecnicoha parlatocondizione dei suoi: “È unaimportante per noi, veniamo dalla battuta d’arresto di Firenze e abbiamo bisogno di vincere. Il Parma avrebbe meritato un’altra classifica, nonfacile. Dobbiamo fare del nostro meglio, abbiamo ancora 4 gare da giocare. Non ci saranno Leiva e Pereira per squalifica.ha subito un intervento domenica, ha riportato una brutta frattura: domani non ciper ildi. Vediamo come reagirà il ragazzo. Il Parma? Mi dispiace per la retrocessione, D’Aversa e Liverani sono due miei amici. Sono ...

