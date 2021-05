Sampdoria, Ferrero sbotta: “Davide scambiato per Stankovic, siete fuori di testa! Cessione del club? Avete rotto” (Di martedì 11 maggio 2021) Le dichiarazioni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero.Al termine dell'assemblea di Lega Serie A, tenutasi in giornata, il patron blicerchiato ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al fuyuro del club genovese. Il produttore cinematografico, che da un anno a questa parte sembrerebbe anche intenzionato a vendere la società ligure, ha risposto così alle domande sull'evoluzione della situazione in casa Sampdoria.Stankovic - "Ma non Avete capito che è successo: se vi guardate attorno. c’è il mio accompagnatore, Davide. Hanno scambiato lui per Stankovic, qualche giornalista non c’era con la testa. Io non ho incontrato nessuno".OSTI E PECINI - "La Sampdoria è un club molto appetibile, voglio ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Le dichiarazioni del presidente della, Massimo.Al termine dell'assemblea di Lega Serie A, tenutasi in giornata, il patron blicerchiato ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al fuyuro delgenovese. Il produttore cinematografico, che da un anno a questa parte sembrerebbe anche intenzionato a vendere la società ligure, ha risposto così alle domande sull'evoluzione della situazione in casa- "Ma noncapito che è successo: se vi guardate attorno. c’è il mio accompagnatore,. Hannolui per, qualche giornalista non c’era con la testa. Io non ho incontrato nessuno".OSTI E PECINI - "Laè unmolto appetibile, voglio ...

