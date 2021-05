Riccardo Facchini de La prova del cuoco fa coming out: “Ora sono Chloe” (Di martedì 11 maggio 2021) News Lo storico chef del cooking show Rai annuncia di essere una donna transgender, attraverso il suo profilo social: non manca il commento di Antonella Clerici Pubblicato su 11 Maggio 2021 I telespettatori de La prova del cuoco ricorderanno sicuramente Riccardo Facchini, lo storico chef ospite di Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. Ebbene oggi è una donna transgender e si chiama Chloe. Ha deciso di mostrarsi per la prima volta, con la nuova identità, sul suo account Instagram in queste ultime ore. La transizione, come lei stessa fa sapere, è iniziata qualche anno fa e solo oggi decide di fare coming out. Chloe fa sapere ai fan che negli ultimi mesi ha ricevuto vari messaggi, in cui le veniva chiesto come mai fosse cambiata. In particolare, il ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) News Lo storico chef del cooking show Rai annuncia di essere una donna transgender, attraverso il suo profilo social: non manca il commento di Antonella Clerici Pubblicato su 11 Maggio 2021 I telespettatori de Ladelricorderanno sicuramente, lo storico chef ospite di Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. Ebbene oggi è una donna transgender e si chiama. Ha deciso di mostrarsi per la prima volta, con la nuova identità, sul suo account Instagram in queste ultime ore. La transizione, come lei stessa fa sapere, è iniziata qualche anno fa e solo oggi decide di fareout.fa sapere ai fan che negli ultimi mesi ha ricevuto vari messaggi, in cui le veniva chiesto come mai fosse cambiata. In particolare, il ...

