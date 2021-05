Offese a Mattarella, perquisizione dei Ros in tutta Italia: 11 indagati (Di martedì 11 maggio 2021) Offese a Mattarella, i carabinieri e i finanzieri hanno monitorato alcune attività web: coinvolto anche un docente universitario Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Getty Images)A seguito di attenti accertamenti la Procura della Repubblica di Roma ha emesso undici decreti di perquisizioni a carico di altrettante persone in tutta Italia. Le accuse sono Offese all’onore del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Le perquisizioni sono state eseguite dai carabinieri del Ros supportati dai comandi della Guardia di Finanza di varie province, della capitale e di Latina, poi Bologna, Padova, Trento, Torino, Perugia e Verbania. Le undici persone soggetti di perquisizioni sono ora tutte indagate. POTREBBEBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mattarella ... Leggi su vesuvius (Di martedì 11 maggio 2021), i carabinieri e i finanzieri hanno monitorato alcune attività web: coinvolto anche un docente universitario Il presidente della Repubblica Sergio(Getty Images)A seguito di attenti accertamenti la Procura della Repubblica di Roma ha emesso undici decreti di perquisizioni a carico di altrettante persone in. Le accuse sonoall’onore del Capo dello Stato Sergio. Le perquisizioni sono state eseguite dai carabinieri del Ros supportati dai comandi della Guardia di Finanza di varie province, della capitale e di Latina, poi Bologna, Padova, Trento, Torino, Perugia e Verbania. Le undici persone soggetti di perquisizioni sono ora tutte indagate. POTREBBEBE INTERESSARTI ANCHE >>>...

Advertising

repubblica : ?? Offese via web a Mattarella, 11 indagati dal Ros: in corso perquisizioni in tutta Italia - fattoquotidiano : Offese a Mattarella, perquisizioni del Ros per 11 indagati: tre di loro gravitano in ambienti di estrema destra, un… - Corriere : Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - ronzidante : RT @LucillaMasini: Offese a Mattarella. Perquisizioni per 11 indagati: alcuni sono di estrema destra, uno è professore universitario. Ma se… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Offese a Mattarella, perquisizioni del Ros per 11 indagati: tre di loro gravitano in ambienti di estrema destra, uno è… -