Netanyahu-Anp-Hamas | per la fame di potere riparte il circolo della violenza

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 maggio 2021) Operazione “Guardiano delle Mura”, tuona Israele. Operazione “Spada di Gerusalemme”, rilancia. Dopo la battaglia di Gerusalemme, con quasi 700 feriti tra i palestinesi, è ripartito ilin cui si contano bombardamenti, razzi, terroristi e civili uccisi, mentre la comunità internazionale si spertica in appelli alla de-escalation e la regione ripiomba in un’instabilità familiare. Il riaccendersicrisi, però, non è casuale: nasce da un contesto decennale, da vuoti di, da responsabilità politiche che riguardano sia la leadership israeliana sia quella palestinese. Per Andrea Dessì, responsabile di ricerca nell’ambito del programma Mediterraneo e Medio Oriente dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), “la responsabilità principale resta sulle spalle ...