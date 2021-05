Matteo Bassetti, il virologo svela quanto guadagna per andare in tv (Di martedì 11 maggio 2021) Televisione Il primario del reparto di Infettivologia del Policlinico San Martino di Genova ha replicato a chi lo critica per via delle sue numerose apparizioni televisive Pubblicato su 10 Maggio 2021 In una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più Matteo Bassetti ha replicato alle critiche ricevute negli ultimi mesi in merito alle sue numerose apparizioni televisive. È infatti uno dei virologi più presenti in tv da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus. Passa dalla Rai a Mediaset, senza dimenticare La 7 e Sky. Numerosi interventi che hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno. Dal 2020 i virologi sono diventati un punto di riferimento per molti italiani ma le critiche non sono mancate. Accuse alle quali Matteo Bassetti ha così replicato, svelando anche i suoi ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Televisione Il primario del reparto di Infettivologia del Policlinico San Martino di Genova ha replicato a chi lo critica per via delle sue numerose apparizioni televisive Pubblicato su 10 Maggio 2021 In una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Piùha replicato alle critiche ricevute negli ultimi mesi in merito alle sue numerose apparizioni televisive. È infatti uno dei virologi più presenti in tv da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus. Passa dalla Rai a Mediaset, senza dimenticare La 7 e Sky. Numerosi interventi che hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno. Dal 2020 i virologi sono diventati un punto di riferimento per molti italiani ma le critiche non sono mancate. Accuse alle qualiha così replicato,ndo anche i suoi ...

