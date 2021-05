Manuel Aspidi, l’ex cantante di Amici fa coming out a Ogni Mattina (Di martedì 11 maggio 2021) Emozionatissimo Manuel Aspidi ha condiviso con il pubblico di Ogni Mattina il suo coming out. l’ex cantante di Amici ha sentito che era arrivato il momento di dirlo: “E’ la prima volta che dico una cosa di questo tipo. Io sono gay e vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e sono molto contento” e su queste parole Manuel si emoziona, ha gli occhi lucidi. E’ arrivato a condividere questo dopo anni di un percorso difficile. E’ una cosa che non ha mai condiviso con il suo pubblico. “Molte volte si ha anche paura di deludere il pubblico perché non sempre viene capita e accettata questa cosa e spesso vieni anche discriminato ma penso che sia il momento di essere come sono perché io non sono sbagliato e non lo sono le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 maggio 2021) Emozionatissimoha condiviso con il pubblico diil suoout.diha sentito che era arrivato il momento di dirlo: “E’ la prima volta che dico una cosa di questo tipo. Io sono gay e vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e sono molto contento” e su queste parolesi emoziona, ha gli occhi lucidi. E’ arrivato a condividere questo dopo anni di un percorso difficile. E’ una cosa che non ha mai condiviso con il suo pubblico. “Molte volte si ha anche paura di deludere il pubblico perché non sempre viene capita e accettata questa cosa e spesso vieni anche discriminato ma penso che sia il momento di essere come sono perché io non sono sbagliato e non lo sono le ...

