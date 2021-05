Ma quale Ue, è l’Italia che deve difendere i propri confini (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Sembra che un governo tecnico di salvezza nazionale non possa occuparsi della questione migratoria con la risolutezza tipica di un governo politico deciso ad imporre il rispetto dei confini nazionali. E così il ministro Lamorgese, che invero fu già ministro politico con il governo Conte bis, farfuglia insensatezze richiedendo all’Europa il fatidico impegno alla collaborazione e alla ripartizione del carico umano. Non accadrà niente che non sia già accaduto, ossia la totale e giustificata indifferenza degli altri paesi europei nei nostri confronti e nei confronti del dramma che l’Italia affronterà durante questa estate, periodo ideale per organizzare ed effettuare viaggi clandestini via mare verso il Belpaese. Il lassismo europeo Naturalmente emerge in tutta la sua maestosità la conscia idiozia di quella sinistra che recentemente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Sembra che un governo tecnico di salvezza nazionale non possa occuparsi della questione migratoria con la risolutezza tipica di un governo politico deciso ad imporre il rispetto deinazionali. E così il ministro Lamorgese, che invero fu già ministro politico con il governo Conte bis, farfuglia insensatezze richiedendo all’Europa il fatidico impegno alla collaborazione e alla ripartizione del carico umano. Non accadrà niente che non sia già accaduto, ossia la totale e giustificata indifferenza degli altri paesi europei nei nostri confronti e nei confronti del dramma cheaffronterà durante questa estate, periodo ideale per organizzare ed effettuare viaggi clandestini via mare verso il Belpaese. Il lassismo europeo Naturalmente emerge in tutta la sua maestosità la conscia idiozia di quella sinistra che recentemente ...

Advertising

CettinaCaminiti : RT @BullaPupa: KEI É DIVENTATO BELLISSIMO??Secondo quale strano e perverso meccanismo cerebrale, quando era come nella prima foto lo voleva… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: L'inchiesta sui fondi russi alla Lega non si ferma. La procura di Milano ha chiesto una proroga d’indagine per l’inchie… - AnnaRomanelli65 : RT @DomaniGiornale: L'inchiesta sui fondi russi alla Lega non si ferma. La procura di Milano ha chiesto una proroga d’indagine per l’inchie… - marzialex75 : RT @DomaniGiornale: L'inchiesta sui fondi russi alla Lega non si ferma. La procura di Milano ha chiesto una proroga d’indagine per l’inchie… - rosylily78 : RT @BullaPupa: KEI É DIVENTATO BELLISSIMO??Secondo quale strano e perverso meccanismo cerebrale, quando era come nella prima foto lo voleva… -

Ultime Notizie dalla rete : quale l’Italia Ma quale Ue, è l’Italia che deve difendere i propri confini Il Primato Nazionale