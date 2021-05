LIVE Sonego-Monfils 6-4 4-3 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | l’azzurro è in vantaggio di un break nel secondo set

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) AD-40 Buona prima di. 40-40 Scappa via la risposta del. 30-40 PALLA! Gran diritto in contropiede del. 30-30 BRAVISSIMOSOTTORETE! Gran punto giocato dalche attacca la rete e chiude con la volée di rovescio. 30-15 Ottima risposta di diritto di. 30-0 Buona prima del francese. 15-0 Servizio e diritto di. 4-4 ARRIVA IL CONTROdomina il punto ma la difesa dilo manda in confusione e sbaglia con la demi-volée. 30-40 PALLA ...