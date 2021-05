Israele | raid sulla Striscia di Gaza Razzi su Ashkelon | morte 3 donne | 70 feriti

Advertising

fanpage : Ultim'ora 9 palestinesi, fra cui 3 bambini, sono rimasti uccisi nei raid israeliani contro Beit Hanoun. - Agenzia_Ansa : Ancora raid di Israele su Gaza. Secondo il ministero della Sanità locale sono 28 le vittime e 152 i feriti. 'Abbiam… - repubblica : Israele, notte di combattimenti: da Gaza partiti 250 razzi, raid dell'esercito su 130 obiettivi - FinarMariasole : RT @Tg1Rai: Notte di combattimenti in #Israele. Da #Gaza lanciati oltre 250 razzi. La risposta con raid aerei: colpite decine di obiettivi… - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: Ancora raid di Israele su Gaza. Secondo il ministero della Sanità locale sono 28 le vittime e 152 i feriti. 'Abbiamo deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele raid

Due donne sono uccise da attacco di Hamas.risponde con attacchi su 140 obiettivi in cui sono morte almeno 24 persone. Netanyahu annuncia di voler aumentare potenza e ritmo deiIl ministro della Salute palestinese riferisce invece di 28 morti, tra cui nove minori, tutti vittime deinotturni di. I feriti sarebbero almeno 152. La tensione è ormai esplosa: le ...a cura di Enrico Oliari – Il riacutizzarsi del conflitto israelo-palestinese desta preoccupazione anche per chi in Israele vive e lavora, per chi con la sua famiglia, i suoi pro ...Un edificio di almeno 12 piani è stato colpito durante gli attacchi israeliani in un quartiere residenziale di Gaza City. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui la struttura è collassata a terr ...