Inter, maglia speciale contro la Roma: è in onore dello Scudetto (Di martedì 11 maggio 2021) In occasione della partita di domani tra Inter e Roma, i nerazzurri scenderanno in campo con la quarta maglia, l'I M Special Jersey Avrebbe dovuto esordire nella partita casalinga contro il Cagliari ma non venne utilizzata a causa di problemi con il regolamento ma domani, in occasione del match infrasettimanale contro la Roma, l'Inter scenderà in campo con la quarta maglia, la divisa speciale I M Special Jersey, ispirata agli anni '90 con uno stile tutto particolare e, per la prima volta, con il logo nuovo. GUARDA LA FOTO SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

