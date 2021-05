Ferrero, la Sampdoria non è in vendita (Di martedì 11 maggio 2021) "La Sampdoria non è in vendita. Ancora con questa storia, ora basta". Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all'uscita dalla riunione informale dei club di Serie A sul tema ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "Lanon è in. Ancora con questa storia, ora basta". Lo ha detto il presidente della, Massimo, all'uscita dalla riunione informale dei club di Serie A sul tema ...

Advertising

MondoBN : RT @MondoBN: FERRERO: “Vogliamo ritrovare armonia. A - clubdoria46 : Sampdoria, Ferrero allontana Osti e Pecini da Genova? - BianconeriZonIt : ???: '#Agnelli si è accorto di aver sbagliato. C'è voglia di lavorare insieme, la #Juventus è una squadra importante… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ferrero, la Sampdoria non è in vendita 'Ranieri? no problem',hanno scambiato assistente per Stankovic' - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ferrero: 'Agnelli ha fatto una boutade sulla Superlega' -