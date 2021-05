Covid | Mattarella | ‘arte parte della vita irrinunciabile’

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Lo spettacolo dal vivo è tra i settori più colpiti dalle conseguenzepandemia, al di là dei rilevanti interventi del Governo per sostenere il settore. Si tratta di un impoverimento economico e culturale, quest’ultimo non risarcibile, che non può permanere a lungo, perchè il cinema, il teatro, la musica, la danza, in una parola l’arte non sono elementi aggiuntivisociale -belli, alti, confortanti- di cui si possa fare a meno di fronte a problemi più gravi ed urgenti: ne costituiscono al contrarioirrinunziabile”. Lo ha affermato il PresidenteRepubblica, Sergio, in occasionecerimonia al Quirinale per la presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per l’anno 2021. L'articolo ...

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia per i ... Tutti concordano che dopo ilnon torneremo alla realtà di prima ma ci troveremo in scenari ...Il presidente della Repubblica è intervenuto in occasione della cerimonia per i David di Donatello: 'Dalle gravi crisi si esce solo con la solidarietà, con la visione e il senso di appartenenza'. In ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "L'anno scorso, per effetto della pandemia, non è stato possibile svolgere questa cerimonia. Quest'anno realizzarla, sia pure in forma ridotta rispetto alle edizioni preced ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Lo spettacolo dal vivo è tra i settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia, al di là dei rilevanti interventi del Governo per sostenere il settore. Si tratta di u ...