(Di martedì 11 maggio 2021) Sono 2.474 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, con 20 decessi. I dati sono lievemente in salita rispetto ai 2.357 casi e decessi registrati ieri. Sul fronte delle vaccinazioni, il totale delle somministrazioni ha raggiunto quota 53.675.733, di cui 35.587.348 prime dosi e 18.088.385 seconde dosi. Powered by WPeMatico

Advertising

Adnkronos : Covid Gb, 2.474 contagi e 20 morti. - infoitinterno : Covid Gb, 2.474 contagi e 20 morti - infoitinterno : Covid Gb, 2.474 contagi e 20 morti - cravattarossa : RT @SLN_Magazine: Covid Gb, 2.474 contagi e 20 morti - Mirandola59 : RT @Adnkronos: Covid Gb, 2.474 contagi e 20 morti. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 474

Cosenza Channel

Complessivamente sono 72.649 i casi positivi al19 registrati nella Regione dall'inizio dell'...stati eseguiti complessivamente 1.052.783 tamponi molecolari (+3.956 rispetto a ieri) e 432....Complessivamente sono 72.649 i casi positivi al19 registrati nella Regione dall'inizio dell'...stati eseguiti complessivamente 1.052.783 tamponi molecolari (+3.956 rispetto a ieri) e 432....Cronaca | Politica Soglie critiche area medica e intensiva scendono al 30% e 20% Covid, cambiano le regole in Italia: ecco i nuovi criteri per i colori delle Regioni di Redazione 11 Maggio 2021. L’Ist ...Ecco il bollettino odierno. DATI 11 MAGGIO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 363.859. Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a martedì 11 maggio 2021. Di seguito i ...