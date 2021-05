Classifica Giro d’Italia 2021: De Marchi maglia rosa, Ciccone guadagna 54 posizioni! 25° Nibali (Di martedì 11 maggio 2021) Alessandro De Marchi è la nuova maglia rosa al Giro d’Italia 2021. Il ribattezzato Rosso di Buja ha concluso la quarta tappa (187 km da Piacenza a Sestola) in seconda posizione e ha conquistato il simbolo del primato con grandissima personalità. L’alfiere della Israel-Start Up Nation faceva parte della fuga del mattino e il suo coraggio, una delle sue caratteristiche peculiari, è stato meritatamente premiato. Il friulano ha chiuso alle spalle dello statunitense Joe Dombrowski, ora a 22” di ritardo dal leader in Classifica generale. Filippo Ganna ha perso il simbolo del primato indossato nei primi tre giorni di gara. Il Campione del Mondo a cronometro ha lavorato duramente per il bene della sua Ineos Grenadiers ed è rimasto a lungo in testa al gruppo principale, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Alessandro Deè la nuovaal. Il ribattezzato Rosso di Buja ha concluso la quarta tappa (187 km da Piacenza a Sestola) in seconda posizione e ha conquistato il simbolo del primato con grandissima personalità. L’alfiere della Israel-Start Up Nation faceva parte della fuga del mattino e il suo coraggio, una delle sue caratteristiche peculiari, è stato meritatamente premiato. Il friulano ha chiuso alle spalle dello statunitense Joe Dombrowski, ora a 22” di ritardo dal leader ingenerale. Filippo Ganna ha perso il simbolo del primato indossato nei primi tre giorni di gara. Il Campione del Mondo a cronometro ha lavorato duramente per il bene della sua Ineos Grenadiers ed è rimasto a lungo in testa al gruppo principale, ...

Advertising

VitaInnamorato : RT @ilfattoblog: #GIRODITALIA Gli Appennini infidi dividono la corsa in due: c'è già sparpaglio in classifica @leocoen #magliarosa https://… - SmorfiaDigitale : LIVE Giro d'Italia in DIRETTA: classifica generale, De Marchi leader! Bernal e C... - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #GIRODITALIA Gli Appennini infidi dividono la corsa in due: c'è già sparpaglio in classifica @leocoen #magliarosa https://… - ilfattoblog : #GIRODITALIA Gli Appennini infidi dividono la corsa in due: c'è già sparpaglio in classifica @leocoen #magliarosa - DanieleRaponi : #Giro #ciclismo 4ª tappa #Piacenza - #Sestola 187 km 1 ???? #Dombrowski 2 ???? #DeMarchi 3 ???? #Fiorelli 12 ???? #Ciccone… -