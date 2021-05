Carlo Sibilia: "L'invasione dei migranti non esiste. Da Salvini il solito giochetto" (Di martedì 11 maggio 2021) “Dalla Lega assistiamo al solito giochetto politico”. È duro Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell’Interno e volto storico del Movimento 5 stelle, nel respingere le pressioni del Carroccio che denunciano una nuova emergenza immigrazione. “Il loop comunicativo sull’invasione semplicemente non esiste”, dice Sibilia, “poi parlassero con i loro amici di Visegrad, sono loro che rifiutano il meccanismo automatico di ricollocamento, sono loro lo fanno inceppare” Sottosegretario, il volume attuale di sbarchi desta preoccupazione??Al momento non esiste nessuna emergenza. I numeri che abbiamo visto negli ultimi giorni sono assolutamente gestibili da un paese civile come l’Italia. Quali misure sta prendendo il governo?Il ministro Lamorgese si sta ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) “Dalla Lega assistiamo alpolitico”. È duro, sottosegretario al ministero dell’Interno e volto storico del Movimento 5 stelle, nel respingere le pressioni del Carroccio che denunciano una nuova emergenza immigrazione. “Il loop comunicativo sull’semplicemente non”, dice, “poi parlassero con i loro amici di Visegrad, sono loro che rifiutano il meccanismo automatico di ricollocamento, sono loro lo fanno inceppare” Sottosegretario, il volume attuale di sbarchi desta preoccupazione??Al momento nonnessuna emergenza. I numeri che abbiamo visto negli ultimi giorni sono assolutamente gestibili da un paese civile come l’Italia. Quali misure sta prendendo il governo?Il ministro Lamorgese si sta ...

Advertising

PietroSalvatori : Carlo Sibilia: 'L'invasione dei migranti non esiste. Da Salvini il solito giochetto 'Per il sottosegretario M5s ag… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Carlo Sibilia: 'L'invasione dei migranti non esiste. Da Salvini il solito giochetto' - HuffPostItalia : Carlo Sibilia: 'L'invasione dei migranti non esiste. Da Salvini il solito giochetto' - Andrea_Algieri : Nel 2014 Carlo Sibilia m5 ?? contro il gruppo bilderberg... - CorriereCitta : #Coprifuoco a mezzanotte da metà maggio? Lo anticipa il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia -