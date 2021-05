Buffon non rinnoverà con la Juventus: “E’ finito un ciclo” (Di martedì 11 maggio 2021) Buffon non rinnoverà con la Juventus. Il portiere: “E’ finito un ciclo. Non ho ancora deciso il mio futuro”. TORINO – Gianluigi Buffon non rinnoverà con la Juventus. Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate dallo stesso estremo difensore in un’intervista a Bein Sport riportato da tuttomercatoweb.com. “Il mio futuro – ha ammesso il campione del mondo del 2006 – è ben definito. Quest’anno si concluderà in modo definitivo la mia esperienza in bianconero. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che io tolga il disturbo”. Buffon si ritira? Per Gianluigi Buffon il ritiro potrebbe essere sempre più vicino. “Non ho ancora deciso – ha confermato il ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021)noncon la. Il portiere: “E’un. Non ho ancora deciso il mio futuro”. TORINO – Gianluiginoncon la. Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate dallo stesso estremo difensore in un’intervista a Bein Sport riportato da tuttomercatoweb.com. “Il mio futuro – ha ammesso il campione del mondo del 2006 – è ben de. Quest’anno si concluderà in modo definitivo la mia esperienza in bianconero. Siamo arrivati alla fine di uned è giusto che io tolga il disturbo”.si ritira? Per Gianluigiil ritiro potrebbe essere sempre più vicino. “Non ho ancora deciso – ha confermato il ...

