Tragico scontro avvenuto sabato sera

(Di lunedì 10 maggio 2021) Leonardo Mancuso è morto a soli 17 anni in sella alla sua moto a causa di un incidentea Milano Marittima. Incidente a Milano Marittima: Leonardo Mancuso morto a 17 anni in sella alla sua moto su Notizie.it.

Advertising

gazzettamantova : Tragico scontro nella tarda mattinata - Ravenna24ore : Tragico incidente a Milano Marittima, giovane centauro muore nello scontro con un’auto - messveneto : Scontro tra un’auto e due moto: muore a 25 anni, due donne ferite: Il giovane viveva a Treviso. La dinamica del tra… - BortoneMauro : RT @LecceSette: Schianto in moto tra Torre Vado e San Gregorio: muore 48enne di Corsano - infoitinterno : Tragico incidente stradale a Pieve San Giacomo: padre e figlia muoiono in uno scontro contro un’auto -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico scontro

L'Unione Sarda

La ragazza, 33 anni, ed il nipote del sindaco, 36 anni, hanno perso la vita dopo il. Entrambi erano di Caserta. Inutili i soccorsi L'uomo, che era un militare, è deceduto dopo aver ...Sulindagano i carabinieri di Monza, al comando del capitano Pierpaolo Pinnelli, che hanno denunciato a piede libero per omicidio stradale l'automobilista. Il 29enne si è fermato dopo ...Tredici famiglie palestinesi lottano in tribunale per impedire che le loro case finiscano ai coloni israeliani. Lo status quo è fragile e la questione palestinese torna di nuovo centrale nei rapporti ...Tragico incidente mortale domenica pomeriggio su via Tiberina. Un motociclista di 56 anni ha perso la vita nei ...