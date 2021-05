“The Vampire Diaries”: una foto di Paul Wesley fa pensare a un ritorno (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo scatto dell’attore ha generato il panico tra i fan Paul Wesley, attore noto per il suo ruolo nei panni di Stefan Salvatore in “The Vampire Diaries” si è divertito a stuzzicare i fan. La star ha infatti postato un suo selfie davanti allo specchio con uno smoking e ha scritto: “Dopo un anno che ho indossato solo pigiama e con la barba, questo mi sembra strano”. Il completo indossato è molto simile a quello che Weasley era solito mettere per le riprese dalla serie di successo in onda su ‘The CW’. La coincidenza ha fatto sognare i fan che da anni sognano un ritorno sul set della serie che lanciato non solo l’attore ma anche Ian Somerhalder che era invece Damon Salvatore. Leggi anche: Ian Somerhalder e Paul Wesley svelano alcuni retroscena su “Vampire ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo scatto dell’attore ha generato il panico tra i fan, attore noto per il suo ruolo nei panni di Stefan Salvatore in “The” si è divertito a stuzzicare i fan. La star ha infatti postato un suo selfie davanti allo specchio con uno smoking e ha scritto: “Dopo un anno che ho indossato solo pigiama e con la barba, questo mi sembra strano”. Il completo indossato è molto simile a quello che Weasley era solito mettere per le riprese dalla serie di successo in onda su ‘The CW’. La coincidenza ha fatto sognare i fan che da anni sognano unsul set della serie che lanciato non solo l’attore ma anche Ian Somerhalder che era invece Damon Salvatore. Leggi anche: Ian Somerhalder esvelano alcuni retroscena su “...

