Terrificante schianto con un' auto | moto si spezza in due | biker morto sul colpo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora sangue sulle strade: un'altra vittima in un fine settimana da incubo. Domenica mattina sulla Strada provinciale 343, in territorio di Acquanegra sul Chiese, provincia di Mantova, ha perso la ...

Advertising

infoitinterno : Chiara e Alessia, morte nello schianto a Palermo: le immagini dell’impatto terrificante -

Ultime Notizie dalla rete : Terrificante schianto

BresciaToday

Ancora sangue sulle strade: un'altra vittima in un fine settimana da incubo. Domenica mattina sulla Strada provinciale 343, in territorio di Acquanegra sul Chiese, provincia di Mantova, ha perso la ...BADIA POLESINE (Rovigo) -a Badia Polesine (Rovigo) alle porte della città sulla regionale, impatto violento che ha coinvolto un mezzo pesante ed altre due vetture. A bordo delle auto, secondo le prime ...[INCIDENTE] Schianto terrificante a Badia Polesine (Rovigo) sulla regionale, diversi i feriti. Coinvolti un mezzo pesante e due auto, a bordo anche dei minori. Sul posto Vigili del fuoco, Suem 118 e P ...Chiara Ziami era deceduta nelle ore successive al sinistro mentre l’amica Alessia Bommarito è deceduta oggi in ospedale a Villa Sofia. Le immagini dell’incidente sono state acquisite dalla sezione inf ...