SPAL-Cremonese 1-0 | niente playoff per la SPAL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 10 maggio 2021)1-0. Al Paolo Mazza di Ferrara labatte 1 a 0 la, grazie alla rete di Segre all’82’. Questo successo però non è sufficiente allaper qualificarsi ai, considerate le vittorie di Brescia e Chievo. Cos’è successo nel primo tempo? Ci prova subito lacon Ciofani che però, da posizione ravvicinata, non dà precisione alla propria conclusione, che Berisha blocca senza problemi. Al 6? risponde lacon un colpo di testa di Asencio, deviato in corner da Fiordaliso. Al 32? poi sempre Asencio ci prova dal limite con il destro, ma la sua conclusione termina alta, anche se non di molto. Passano sei minuti e i biancazzurri hanno una ...