Seconda dose AstraZeneca, cosa succede dopo lo stop dell’Ue (Di lunedì 10 maggio 2021) Vaccino Covid, cosa succede a chi deve fare la Seconda dose con AstraZeneca dopo lo stop dell’Ue, che ha deciso di non rinnovare il contratto. Il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton ha comunicato che l’Ue non rinnoverà il contratto con AstraZeneca per la fornitura di dosi del vaccino. Una decisione che in realtà era nell’aria da tempo in quanto l’Unione europea aveva fatto intendere di voler investire sui vaccini che sfruttano la tecnologia dell’RNA messaggero, considerati evidentemente più utili alla causa. Ma cosa succede per chi deve fare la Seconda dose di AstraZeneca dopo lo stop ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Vaccino Covid,a chi deve fare laconlo, che ha deciso di non rinnovare il contratto. Il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton ha comunicato che l’Ue non rinnoverà il contratto conper la fornitura di dosi del vaccino. Una decisione che in realtà era nell’aria da tempo in quanto l’Unione europea aveva fatto intendere di voler investire sui vaccini che sfruttano la tecnologia dell’RNA messaggero, considerati evidentemente più utili alla causa. Maper chi deve fare ladilo...

Advertising

sbonaccini : Superate pochi minuti fa 1.900.000 somministrazioni, mentre a fine maggio saremo ben oltre il milione e mezzo di pe… - sbonaccini : Obiettivo di fine maggio: 2.5 milioni di somministrazioni, per avere oltre un milione e mezzo di persone già vaccin… - Agenzia_Ansa : Oncologi, per i pazienti fragili non estendere i tempi di richiamo dei vaccini mRNA. 'La seconda dose vada data ent… - fallsdizis : Seconda dose di vaccino fatta - RItalia_N : Mestre, 51enne “fragile” muore 24 ore dopo la seconda dose di vaccino Pfizer. La moglie: “È stata una reazione”: -