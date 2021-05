Raggi è la scelta giusta per il bene della Capitale. M5S: “Roma ha vissuto cambiamenti importanti visibili agli occhi dei cittadini” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ieri Giuseppe Conte ha ufficializzato la candidatura per il Movimento 5 Stelle di Virginia Raggi e come Senatori eletti a Roma siamo felici di questa scelta, per il bene della nostra Capitale”. È quanto scrivono i senatori Romani del M5S Paola Taverna, Giulia Lupo, Alessandra Maiorino, Pierpaolo Sileri e Gianluca Perilli. “In questi 5 anni – aggiungono dal M5S -, Roma ha vissuto cambiamenti importanti oggi visibili agli occhi dei cittadini. I bilanci risanati e l’immenso lavoro svolto hanno consentito la programmazione e la realizzazione di tantissimi lavori. Una lista lunghissima come i 900km di strade nuove e gli oltre 100km di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ieri Giuseppe Conte ha ufficializzato la candidatura per il Movimento 5 Stelle di Virginiae come Senatori eletti asiamo felici di questa, per ilnostra”. È quanto scrivono i senatorini del M5S Paola Taverna, Giulia Lupo, Alessandra Maiorino, Pierpaolo Sileri e Gianluca Perilli. “In questi 5 anni – aggiungono dal M5S -,haoggidei. I bilanci risanati e l’immenso lavoro svolto hanno consentito la programmazione e la realizzazione di tantissimi lavori. Una lista lunghissima come i 900km di strade nuove e gli oltre 100km di ...

Advertising

RaiStudio24 : G. Librandi (@GFLibrandi - @ItaliaViva) a @RaiStudio24: #Calenda ci sembra un candidato valido, come #italiaviva va… - annalisapanello : RT @PoliticaPerJedi: Credo che la scelta di Gualtieri al posto di Zingaretti sia sbagliata. Il suo problema non saranno Raggi e Calenda, ma… - bertolire : RT @PoliticaPerJedi: Credo che la scelta di Gualtieri al posto di Zingaretti sia sbagliata. Il suo problema non saranno Raggi e Calenda, ma… - PoliticaPerJedi : Credo che la scelta di Gualtieri al posto di Zingaretti sia sbagliata. Il suo problema non saranno Raggi e Calenda,… - il_Ghisa : PERCHÉ VIRGINIA RAGGI È LA MIGLIORE SCELTA POSSIBILE PER ROMA. -