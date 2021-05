Premi: 'A tutta Donna', dal 14 maggio al via la premiazione on line con la scrittrice Auci (2) (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - E ancora, Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio professionale, ha scelto di reinventarsi partendo proprio dalle rime e creando un sito web dedicato, www.filastrocche.it. Da lì sono nati i presupposti per creare Fattore mamma, una delle principali agenzie di comunicazione italiane, focalizzata sul target mamma e famiglia, dove convogliano migliaia di donne, che lavorano nel settore web e communication. Florinda Saieva è un avvocato di Favara, lanciata nella carriera del diritto canonico, vive e lavora a Parigi. Moglie e mamma, all'apice della carriera fa la scelta della vita: tornare nella sua Favara e riqualificare un quartiere in degrado. Nasce da lì la Farm cultural park, un'eccellenza mondiale. Un cantiere sempre aperto dedicato all'arte, alla cultura, alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - E ancora, Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio professionale, ha scelto di reinventarsi partendo proprio dalle rime e creando un sito web dedicato, www.filastrocche.it. Da lì sono nati i presupposti per creare Fattore mamma, una delle principali agenzie di comunicazione italiane, focalizzata sul target mamma e famiglia, dove convogliano migliaia di donne, che lavorano nel settore web e communication. Florinda Saieva è un avvocato di Favara, lanciata nella carriera del diritto canonico, vive e lavora a Parigi. Moglie e mamma, all'apice della carriera fa la scelta della vita: tornare nella sua Favara e riqualificare un quartiere in degrado. Nasce da lì la Farm cultural park, un'eccellenza mondiale. Un cantiere sempre aperto dedicato all'arte, alla cultura, alla ...

