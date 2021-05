Potere e responsabilità. Da Voltaire, a Spiderman fino al presidente Kompatscher (Di lunedì 10 maggio 2021) Essere il più possibile autonomi o dipendere dall’amministrazione centrale? Questo è il problema. C’è stata una stagione politica che ci ha fatto credere che una maggiore indipendenza delle amministrazioni locali, in particolare delle Regioni, potesse essere una soluzione vincente. Oggi, in era pandemica, qualche certezza comincia a vacillare, basta tenere presente lo scontro sull’istituzione delle zone rosse e il tira e molla sulle riaperture. Per completare la panoramica, possiamo dare poi uno sguardo alle classifiche del numero di vaccinati per capire che in Italia ci sono figli e figliastri, con Regioni che sono drammaticamente distaccate nella classifica delle dosi già somministrate. In materia di salute, la domanda tra di chi comanda tra Stato e Regioni è diventato drammaticamente di attualità. Secondo la Costituzione, lo Stato deve assicurare i princìpi cardine, come ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Essere il più possibile autonomi o dipendere dall’amministrazione centrale? Questo è il problema. C’è stata una stagione politica che ci ha fatto credere che una maggiore indipendenza delle amministrazioni locali, in particolare delle Regioni, potesse essere una soluzione vincente. Oggi, in era pandemica, qualche certezza comincia a vacillare, basta tenere presente lo scontro sull’istituzione delle zone rosse e il tira e molla sulle riaperture. Per completare la panoramica, possiamo dare poi uno sguardo alle classifiche del numero di vaccinati per capire che in Italia ci sono figli e figliastri, con Regioni che sono drammaticamente distaccate nella classifica delle dosi già somministrate. In materia di salute, la domanda tra di chi comanda tra Stato e Regioni è diventato drammaticamente di attualità. Secondo la Costituzione, lo Stato deve assicurare i princìpi cardine, come ...

Advertising

HuffPostItalia : Potere e responsabilità. Da Voltaire, a Spiderman fino al presidente Kompatscher - MarcoBuonafort2 : @borghi_claudio Io non so che responsabilità abbiano, ma voi che avete del potere, dovete lottare affinché queste r… - anthos965iclou1 : @Lilliflo Essere mamme vuol dire avere un grande potere e grandi responsabilità non x nulla siete Donne Noi uomini… - InsaneAsilum : @monella_sexy Da un grande potere grandi responsabilità...immagino valga pure per i pompini ?? - Andrea97095211 : @Fedez Prima hai lanciato la pietra e poi non sei assunto le tue responsabilità. Hai un potere mediatico maggiore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Potere responsabilità Intervista. Il procuratore Airoma: Il beato Livatino, amante e servitore della verità ... non lo considerava il suo compito, che era quello di accertare i fatti e le responsabilità ... È il quadro di una totale distanza dal potere e dal protagonismo che ce lo rende totalmente antitetico non ...

Ue, Sassoli: Farla più forte, resistente, democratica e unita ...futuro dell'Europa.''Siamo in un momento in cui i cittadini vogliono assumersi delle responsabilità,... in particolare per quanto riguarda il suo potere d'iniziativa. Dovremmo anche aumentare la ...

Responsabilità della Pa per danno da ritardo: la decisione della Plenaria Altalex ... non lo considerava il suo compito, che era quello di accertare i fatti e le... È il quadro di una totale distanza dale dal protagonismo che ce lo rende totalmente antitetico non ......futuro dell'Europa.''Siamo in un momento in cui i cittadini vogliono assumersi delle,... in particolare per quanto riguarda il suod'iniziativa. Dovremmo anche aumentare la ...