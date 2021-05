Nedved | «Ci sono un po’ di difficoltà Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la sconfitta contro il Milan di ieri sera, l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, si è recato a Torino per consegnare una cassa piena di Tapiri d’oro ai calciatori della Juventus. Tuttomercatoweb.com riferisce che i calciatori e lo staffandati via per evitarlo, ma che invece si è fermato a ritirare il premio il vicepresidente del club, Pavel. Nel rispondere a Staffelli,ha detto che non andranno via néné. «Ciun po’ di, è normale, ma combatteremo fino alla fine.». L'articolo ilNapolista.