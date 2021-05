**Migranti: al via trasferimenti a Lampedusa, 312 su nave quarantena e 200 su traghetto** (Di lunedì 10 maggio 2021) Palermo, 10 mag. (Adnkronos) – E’ atteso intorno alle 10 l’arrivo della Gnv Allegra a Lampedusa, dove all’alba è approdata anche la Splendid. La Prefettura di Agrigento lavora senza sosta al piano di trasferimenti per svuotare l’hotspot di contrada Imbriacola, ormai al collasso dopo la raffica di sbarchi che da ieri all’alba si susseguono senza soluzione di continuità sulla più grande delle Pelagie. Dopo i quasi 1.500 arrivati ieri, per tutta la notte sono andati avanti i soccorsi che hanno visto impegnati gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia costiera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Palermo, 10 mag. (Adnkronos) – E’ atteso intorno alle 10 l’arrivo della Gnv Allegra a, dove all’alba è approdata anche la Splendid. La Prefettura di Agrigento lavora senza sosta al piano diper svuotare l’hotspot di contrada Imbriacola, ormai al collasso dopo la raffica di sbarchi che da ieri all’alba si susseguono senza soluzione di continuità sulla più grande delle Pelagie. Dopo i quasi 1.500 arrivati ieri, per tutta la notte sono andati avanti i soccorsi che hanno visto impegnati gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia costiera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Migranti: al via trasferimenti a Lampedusa, 312 su nave quarantena e 200 su traghetto**... - tfabiani2 : RT @alexbarbera: Per Draghi iniziano i problemi veri: gestire gli sbarchi dei migranti tenendo insieme sinistra e Lega. Intanto sulle rotte… - marioricciard18 : RT @alexbarbera: Per Draghi iniziano i problemi veri: gestire gli sbarchi dei migranti tenendo insieme sinistra e Lega. Intanto sulle rotte… - Dreamony2 : RT @francescatotolo: Coprifuoco, passaporto vaccinale, ragazzini portati via dalle scuole con Tso, suicidi, aiuti economici che non arrivan… - alexbarbera : Per Draghi iniziano i problemi veri: gestire gli sbarchi dei migranti tenendo insieme sinistra e Lega. Intanto sull… -