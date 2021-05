Lutto per la tv, l’attrice è morta a soli 59 anni: l’annuncio delle figlie (Di lunedì 10 maggio 2021) È morta a 59 anni nella sua casa di Newport Beach, in California, Julie E. Tawny Kitaen, la fidanzata di Tom Hanks in Bachelor Party. La causa del decesso (come si legge in Adnkronos), dell'attrice e modella statunitense apparsa in diversi video musicali del gruppo rock degli anni '80 Whitesnake e in una 20ina di film, avvenuta nella mattinata di venerdì 7 maggio non è stata precisata, riferisce «Variety», che cita come fonte della notizia la polizia di Orange County. #FOTO A FINE ARTICOLO Le sue figlie, Wynter e Raine, hanno rilasciato una dichiarazione la mattina di sabato 8 maggio tramite l'account Instagram della madre in cui si legge: «Abbiamo il cuore spezzato e rattristato per annunciare la morte di nostra madre. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre». La carriera - Nata a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 maggio 2021) Èa 59nella sua casa di Newport Beach, in California, Julie E. Tawny Kitaen, la fidanzata di Tom Hanks in Bachelor Party. La causa del decesso (come si legge in Adnkronos), dell'attrice e modella statunitense apparsa in diversi video musicali del gruppo rock degli'80 Whitesnake e in una 20ina di film, avvenuta nella mattinata di venerdì 7 maggio non è stata precisata, riferisce «Variety», che cita come fonte della notizia la polizia di Orange County. #FOTO A FINE ARTICOLO Le sue, Wynter e Raine, hanno rilasciato una dichiarazione la mattina di sabato 8 maggio tramite l'account Instagram della madre in cui si legge: «Abbiamo il cuore spezzato e rattristato per annunciare la morte di nostra madre. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre». La carriera - Nata a ...

