“L’ha uccisa la mamma”. Denise Pipitone, spuntano vecchie intercettazioni a casa di Anna Corona. “Tu non devi parlare” (Di lunedì 10 maggio 2021) Non si spegne il caso Denise Pipitone, tornato alla ribalta nelle settimane scorse dopo il presunto ritrovamento, poi naufragato davanti agli esami del sangue, della piccola scomparsa 17 anni fa. Una storia dai contorni torbide che ogni giorno sembra appesantirsi di un particolare in più. Sotto gli occhi di tutti c’è Anna Corona, considerata tra i possibili rapitori della piccola, ex moglie di Piero Polizzi, papà biologico di Denise Pipitone. Tante le trasmissioni che si occupano del caso. Dopo Chi L’ha visto, Mattino 5, Storie Italiane anche Domenica Live Barbara D’Urso è tornata a occuparsi del caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 dalla casa della nonna materna. Alberto Di Pisa, ex procuratore di Marsala ha parlato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Non si spegne il caso, tornato alla ribalta nelle settimane scorse dopo il presunto ritrovamento, poi naufragato davanti agli esami del sangue, della piccola scomparsa 17 anni fa. Una storia dai contorni torbide che ogni giorno sembra appesantirsi di un particolare in più. Sotto gli occhi di tutti c’è, considerata tra i possibili rapitori della piccola, ex moglie di Piero Polizzi, papà biologico di. Tante le trasmissioni che si occupano del caso. Dopo Chivisto, Mattino 5, Storie Italiane anche Domenica Live Barbara D’Urso è tornata a occuparsi del caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 dalladella nonna materna. Alberto Di Pisa, ex procuratore di Marsala ha parlato ...

