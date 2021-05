La Salernitana torna in Serie A e si apre il caso della multiproprietà: adesso Claudio Lotito e il cognato Mezzaroma devono vendere la società (Di lunedì 10 maggio 2021) Una cavalcata trionfale e per certi versi sorprendente, una grande festa in tutta la città: dopo oltre vent’anni d’attesa, la Salernitana torna in Serie A per la terza volta nella sua storia. Ma è una prima volta in assoluto per il calcio italiano: non era mai successo che due squadre appartenenti allo stesso presidente si ritrovassero nella medesima categoria, circostanza vietata dalle norme. La Salernitana, infatti, è la seconda squadra di Claudio Lotito, patron della Lazio. Il nodo delle multiproprietà, creato in maniera sciagurata dalla Federcalcio nel lontano 2012 e mai definitivamente affrontato, è finalmente venuto al pettine. Dal 2011, da quando è stato rifondato dopo il fallimento, il club è di proprietà di Claudio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Una cavalcata trionfale e per certi versi sorprendente, una grande festa in tutta la città: dopo oltre vent’anni d’attesa, lainA per la terza volta nella sua storia. Ma è una prima volta in assoluto per il calcio italiano: non era mai successo che due squadre appartenenti allo stesso presidente si ritrovassero nella medesima categoria, circostanza vietata dalle norme. La, infatti, è la seconda squadra di, patronLazio. Il nodo delle, creato in maniera sciagurata dalla Federcalcio nel lontano 2012 e mai definitivamente affrontato, è finalmente venuto al pettine. Dal 2011, da quando è stato rifondato dopo il fallimento, il club è di proprietà di...

